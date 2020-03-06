Шмыгаль о вакантных местах в Кабмине: "Вопрос качества для нас превалирует над вопросом скорости"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в эфире "Право на власть".

"Вопрос качества для нас превалирует над вопросом скорости. Если мы потратим еще неделю на подбор министров на эти ответственные направления, я думаю, страна от этого выиграет. Мы - это ответственная партия, президент, и я, как премьер-министр. Конечное решение за мной, но я совещаюсь. Есть целая команда, которая над этим работает", - сказал Шмыгаль.

Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и одобрила состав нового правительства. В частности, депутаты назначили Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.

Спикер Рады Дмитрий Разумов сообщил, что консультации на вакантные места в правительстве Украины продолжаются.

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