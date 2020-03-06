Первый замгенпрокурора Касько подал в отставку, врио главы ОГП назначили Чумака, - СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что временно исполняющим обязанности генпрокурора Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака.

Об этом также сообщает издание "УП". Источник сообщил: "Вчера подал заявление - и с сегодняшнего дня он не первый зам и не прокурор".

Напомним, 5 марта на своем внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада проголосовала за проект постановления №3154 о выражении недоверия Генеральному прокурору, что автоматически влечет его отставку.

Позже стало известно, что пока Верховная Рада не изберет нового генерального прокурора, его обязанности будет выполнять заместитель бывшего прокурора Руслана Рябошапки.

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