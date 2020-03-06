Украина продолжит сотрудничество с МВФ, - глава Минфина Уманский

Как сообщил НВ новый глава Министерства финансов Украины (Минфин) Игорь Уманский, сегодня в 9 часов утра он проводит встречу с постоянным представителем Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йостой Люнгманом, передает Цензор.НЕТ.

"И сотрудничество с ними точно актуально, — сказал министр. — Мы по результатам встречи дадим стайтмент (заявление. — Ред.)".

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Он подтвердил, что Минфин продолжит сотрудничество и выполнение prior actions МВФ, чтобы подписать соглашения о новой программе для Украины.