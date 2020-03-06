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06.03.20 10:42

Повышение уровня пенсионного обеспечения - первоочередная задача Минсоцполитики, - министр Лазебная

Министр социальной политики Марина Лазебная заявляет, что повышение уровня пенсионного обеспечения в настоящее время является первоочередной задачей ведомства.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Пришло время отдать должное пенсионерам, силами которых развивалась экономика нашей страны", - сказала Лазебная во время первой встречи с коллективом министерства.

По словам министра, первоочередная задача, которая сейчас стоит перед министерством, - проведение индексации пенсий и обеспечение повышения уровня пенсионного обеспечения в стране.

Лазебная поручила сотрудникам министерства срочно подготовить предложения о путях повышения социальной защиты и активно включаться в коммуникационную работу с регионами для реализации политики в социальной сфере.

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"Нам крайне необходим обратная связь, тогда мы будем знать реальные потребности человека и сможем проводить качественную социальную политику! Результаты нашей работы должны быть ощутимы в каждом доме", - резюмировала  Лазебная.

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