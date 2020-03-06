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06.03.20 10:56

За сутки персонал Госпогранслужбы проверил более 115 тыс. человек: признаков заболевания коронавирусом не обнаружено

Во время проведения температурного скрининга в рамках мероприятий по недопущению занесения в Украину коронавирусной инфекции 5 марта персонал Госпогранслужбы проверил более 115 тыс. человек, въезжающих на территорию Украины.

За сутки персонал Госпогранслужбы проверил более 115 тыс. человек: признаков заболевания коронавирусом не обнаружено

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Персонал Государственной пограничной службы Украины осуществляет температурный скрининг граждан, въезжающих в Украину в пунктах пропуска через государственную границу, а также в КПВВ на линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил, а также на админгранице со временно оккупированным Крымом.

"По результатам прошедших суток пограничники проверили 115 223 человека. Граждан Украины и иностранных граждан с повышенной температурой и другими признаками заболевания коронавирусом не обнаружено", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.

5 марта с подозрением на коронавирус госпитализировали еще двоих жителей Черновцов.

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