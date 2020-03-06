В качестве "благодарности" за голосование по Рябошапке новым замгенпрокурора может стать нардеп ОПЗЖ Мамка, - источники

Об этом в статье "Рябошапку долой, но перед кем? Зеленский вот-вот определится с новым генпрокурором" пишет журналист Цензор.НЕТ Евгений Кузьменко.

"По данным "Цензор.НЕТ", кого бы ни назначили генеральным прокурором, в заместителях у него с большой долей вероятности окажется нардеп от "ОПЗЖ", замглавы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Георгий Мамка. Это кадровое решение станет благодарностью за участие фракции ОПЗЖ в голосовании за отставку Руслана Рябошапки", - говорится в метариале.

Отмечается, что 33 нардепа "ОПЗЖ" проголосовали и за назначение премьером Дениса Шмыгаля. После чего министром здравоохранения стал уже занимавший эту должность при Януковиче Илья Емец.

"А вот чем займется в ГПУ г-н Мамка и, главное, кто станет его шефом - со 100% вероятностью предсказать сложно (хоть мы и попытались). Дело в том, что решение принимает президент…а он у нас человек импульсивный…а с импульсами, как известно, можно работать, анализировать, систематизировать, использовать…", - отметил Кузьменко.

По словам журналиста, при уже очерченном круге претендентов неожиданности все еще возможны - "от верного Баканова до какого-нибудь совсем уж одиозного страшилища".

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