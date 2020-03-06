Откровенный разговор с бизнесом и лоббирование на внешних рынках, - Шмыгаль рассказал о плане по развитию промышленности

Об этом он рассказал, отвечая на вопросы в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Шаг №1 - получить ответы от наших промышленников, предпринимателей, малого и среднего бизнеса, что для них нужно. А это порядка 100 шагов, которые необходимо предпринять правительству и парламенту, чтобы бизнес почувствовал себя дома, мог спокойно делать свою работу, создавать рабочие места и платить налоги. Поэтому первый шаг - это откровенный разговор с бизнесом. Мы договорились, что мы не делаем реформ без тех для кого мы это делаем", - заявил Шмыгаль.

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"Далее работа на внешних рынках, для того чтобы развить наш экспортный потенциал. Сегодня Украина, едва ли не единственная страна в мире, которая не занимается лоббизмом наших промышленников и аграриев на международных рынках - они сами искали для себя сбыт", - добавил премьер.

"И третье, это создание соответствующих условий с точки зрения и налогов и занятости для бизнеса. Это общие фразы сегодня, но третий шаг вытекает из первого – то, что мы услышим от промышленников и предпринимателей - так и будем работать, чтобы создать эти условия. Это будет безотлагательно", - акцентировал Шмыгаль.

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