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06.03.20 11:34

Кабмин будет искать технический механизм поставки воды в Крым, но он возможен только после деоккупации, - "слуга народа" Качура (обновлено)

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что сейчас нет технического механизма, чтобы поставлять воду для граждан оккупированного Крыма, но Кабмин будет его искать.

Кабмин будет искать технический механизм поставки воды в Крым, но он возможен только после деоккупации, - "слуга народа" Качура (обновлено)

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Вчера Денис Шмыгаль заявил, что мы должны заботиться о своих гражданах. И в тот момент его фраза была вырвана из контекста: он сказал лишь о том, что каждый гражданин, если Крым украинский, граждане которые там находятся - это украинцы, и он, как руководитель правительства хотел бы, чтобы граждане, которые там находятся - чувствовали все-таки, что о них заботятся. Он сегодня во время парламентского выступления своего сказал, что сейчас технического механизма поставлять воду нет", - сказал Качура.

"Кабинет Министров, я общался с ними, будет такой механизм искать. Но он возможен только после деоккупации Крыма", - добавил он.

Напомним, вчера, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.

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