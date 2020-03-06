Кабмин будет искать технический механизм поставки воды в Крым, но он возможен только после деоккупации, - "слуга народа" Качура (обновлено)

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Вчера Денис Шмыгаль заявил, что мы должны заботиться о своих гражданах. И в тот момент его фраза была вырвана из контекста: он сказал лишь о том, что каждый гражданин, если Крым украинский, граждане которые там находятся - это украинцы, и он, как руководитель правительства хотел бы, чтобы граждане, которые там находятся - чувствовали все-таки, что о них заботятся. Он сегодня во время парламентского выступления своего сказал, что сейчас технического механизма поставлять воду нет", - сказал Качура.

"Кабинет Министров, я общался с ними, будет такой механизм искать. Но он возможен только после деоккупации Крыма", - добавил он.

Напомним, вчера, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.

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