Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
06.03.20 11:45

Неизвестный взорвал петарду в вагоне метро на станции "Вокзальная" в Киеве, никто не пострадал

Пассажир подорвал петарду в вагоне киевского метрополитена на станции "Вокзальная".

метро,метрополитен

Как информирует Цензор.НЕТ, говорится в сообщении пресс-службы киевского метрополитена в Facebook.

"Неизвестные лица использовали петарду в вагоне метро на станции "Вокзальная". Поезд снят в депо. Метро работает в обычном режиме", - сказано в сообщении.

Правоохранители занимаются установлением и задержанием правонарушителя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Станцию метро "Дворец спорта" закрыли из-за сообщения о минировании

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о взрыве неизвестного предмета во время пребывания поезда на станции метро "Вокзальная". В вагоне наблюдалось задымление, пассажиры начали паниковать. Дежурная по станции попросила людей покинуть поезд. Все пассажиры высадились на станции. Пострадавших не было. Задержка в движении поездов составила примерно 10 минут.

Неизвестный взорвал петарду в вагоне метро на станции Вокзальная в Киеве, никто не пострадал 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100