Сценарии могут рассматриваться разные, но конечная цель одна - восстановление территориальной целостности Украины и выход страны-оккупанта с нашей территории, - Кулеба (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ соо ссылкой на Lb.ua, об этом глава МИД заявил в эфире телеканала "1+1".

"Безусловно, стране необходимы две стратегии: деоккупации Донбасса и Крыма. Есть еще одна стратегия, которая фундаментальна для первых двух, - это привлечение инвестиций и возрождение украинской промышленности. Потому что бедная экономика без денег не создает сильное государство, в то время как слабому государству очень сложно быть сильным на внешней арене. Поэтому сценарии могут рассматриваться разные. Это пространство дипломатии - находить компромисс. Но конечная цель одна - восстановление территориальной целостности Украины и выход страны-оккупанта с нашей территории. Все остальное - это предмет переговоров", - сказал Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос телеведущей относительно возможного возвращения послов, возобновления авиасообщения с Россией.

Напомним, ранее Кулеба назвал вопрос подачи воды в оккупированный Россией Крым одним инструментом деокуппации.

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Украина и Россия прекратили авиасообщение с 25 октября 2015 года.

МИД РФ отозвал в Москву российского посла в Киеве Михаила Зурабова 23 февраля 2014 года. Украина отозвала своего тогдашнего посла в РФ Владимира Ельченко в марте 2014 года.

10 февраля 2020 года, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ будет не против возвращения своего посла в Киев, а Украина может вернуть своего посла в Москву. В свою очередь в МИД Украины заявили, что украинская сторона пока не намерена назначать своего посла в РФ.

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