Соучредитель Work.ua отказался размещать вакансии от партии Шария: "Я готов говорить с врагом, но не хочу пожимать ему руки"

Об этом в Facebook сообщил соучредитель компании Work.ua Артур Михно, передает Цензор.НЕТ.

"Я готов говорить с врагом, но не хочу пожимать ему руки. Я готов принимать разные точки зрения, но оставляю себе право иметь собственную. И оставляю право себе и своей компании не помогать и не сотрудничать сегодня с теми, кто по моему мнению, хочет моего уничтожения в будущем", - написал Михно.

Он добавил, что проводить красные линии всегда непросто, ведь есть много нюансов - но нужно.

"Красные линии помогают не уничтожить себя во внутренних компромиссах толерантности. Помогают оставаться живым человеком со своими ценностями, в том числе в попытке строить демократическое будущее", - подчеркнул Михно.

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