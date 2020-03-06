У нас нет цели закрывать медучреждения и увольнять медиков, - Шмыгаль

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

"По медреформе… Мы говорим об этом не первый день. Мы прошли большой путь к медреформе – по субъективным оценкам, до 80% пути уже пройдено. Сегодня разворачиваться назад - это значит разрушить систему здравоохранения. Мы будем двигаться вперед в реформе - иного пути нет", - сказал он.

Шмыгаль также отметил, что правительство не планирует закрывать медучреждения и увольнять медиков.

"Как говорил министр здравоохранения, мы будем уделять большое внимание двум столпам, для которых эта реформа проводится - это медик и пациент. У нас также нет цели закрыть ни одного учреждения здравоохранения, уволить ни одного медика",- подчеркнул он.

По его словам, определенная в рамках медреформы сеть опорных больниц не повлечет дискриминацию или закрытие остальных медучреждений.

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