ФСБ РФ заявляет о задержании гражданина Украины в оккупированном Крыму

Оба задержанных направлялись в оккупированный Крым с материковой Украины заявили в пограничного управления ФСБ России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Как отмечается, задержан гражданин Украины 1983 года рождения, который следовал из Киева в Феодосию. Во время проверки документов оккупантам стало известно, что его личностью заинтересованы российские органы внутренних дел Керчи. Согласно информации оккупантов, ранее 36-летний гражданин Украины совершил кражу в одном из местных магазинов и к моменту очередного посещения Крыма был объявлен в розыск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чийгоз - Зеленскому о возобновлении подачи воды в Крым: Не старайтесь идти по пути Януковича, плохо завершите

Второй задержанный, гражданин России 1993 года рождения, направлялся из Чернигова в Керчь.

"Пограничники" установили, что в отношении него "крымскими "правоохранительными органами" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК России – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере", – цитирует издание сообщение оккупантов.

Оба гражданина переданы "сотрудникам "МВД".

На данный момент нет комментариев задержанных и их адвокатов.