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06.03.20 12:36

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Ватикане

В Ватикане зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом, амбулаторные службы государства приостановили работу, чтобы провести дезинфекцию.

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Ватикане

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает газета ANSA.

"Этим утром была временно приостановлена работа всех амбулаторных служб дирекции здравоохранения и гигиены, чтобы дезинфицировать помещения после того, как у одного из пациентов обнаружили Covid-19", - заявил официальный представитель Святого престола Маттео Бруни.

Службы скорой помощи работу не прерывали, подчеркнул Бруни.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии количество случаев заболевания коронавирусом достигло 2706, а число умерших - 107 человек.

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