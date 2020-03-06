Подлый удар в спину тем, кто не смирился с оккупацией, - Чубаров о возобновлении водоснабжения Крыма

Об этом говорится в заявлении главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, передает Цензор.НЕТ.

"Скандальное заявление новоизбранного премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подачи воды по Северо-Крымскому каналу во временно оккупированный Крым, озвученное им на фоне ужесточения в Крыму репрессий и преследований крымских татар и этнических украинцев со стороны российских оккупантов, по сути, стало подлым ударом в спину тех, кто не смирился с оккупацией Крыма и остаются верными украинскому государству. Ситуацию не изменило срочное объяснение премьер-министра Дениса Шмыгаля, размещенное им впоследствии на своей фейсбук-странице. Следует честно указать и на то, что ряд капитулянтских заявлений последнего времени по Крыму со стороны отдельных украинских политиков и должностных лиц, дезориентируют международные организации и международных партнеров, стремящихся поддержать Украину в восстановлении ее территориальной целостности в пределах международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь", - говорится в заявлении.

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"При этом, абсолютно недопустимы попытки прикрытия подобных "инициатив" якобы заботой о гражданах Украины, которые проживают в оккупированном Россией Крыму. На самом деле, любые уступки России со стороны Украины или ее международных партнеров только усиливают репрессивную политику Кремля в отношении граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму, в первую очередь против крымскотатарского народа. Восстановление водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу необходимо Москве для укрепления и расширения российского военного присутствия в оккупированном ею Крыму, а также для обустройства новых поселений для колонизации оккупированного полуострова гражданами РФ, которых заселяют с целью вытеснения коренного народа Крыма - крымских татар и этнических украинцев", - добавил Чубаров.

"Очевидно, что для кардинального прорыва в восстановлении территориальной целостности Украины и защиты государственного суверенитета Украины, необходима максимальная мобилизация украинского общества. С целью консолидации, как внутри Украины, так и на международном уровне, всех усилий, направленных на скорейшую деоккупации Крыма и восстановление государственного суверенитета Украины над Крымом, Меджлис крымскотатарского народа призывает премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, а также новых членов Кабинета Министров Украины, как и все политические и общественные организации Украины, к постоянным консультациям и взаимодействию с Меджлисом крымскотатарского народа", - резюмировал Чубаров.

Напомним, вчера, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.