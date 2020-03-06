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06.03.20 13:17

С министрами разобрались, дальше будем разбираться с набсоветами и другими чиновниками, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский пообещал после изменений в правительстве пересмотреть кадровые решения в наблюдательных советах и на других государственных должностях.

С министрами разобрались, дальше будем разбираться с набсоветами и другими чиновниками, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил во время общения с прессой и местными жителями в рамках рабочей поездки в Полтавскую область.

"Относительно судей, относительно других чиновников ... Уже с министрами мы разобрались, сейчас там немного будем разбираться с наблюдательными советами, с другими чиновниками. Ко всем дойдем, дотянем руки ко всем", - отметил он.

Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку Кабмин во главе с Гончаруком.

В тот же день Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.

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