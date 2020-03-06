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06.03.20 13:19

Президент Зеленский уверен, что трасса Решетиловка - Днепр будет построена в этом году, - координатор "Большой стройки" Голик

5 марта Владимир Зеленский проинспектировал строительство одного из участков трассы Н-31 Решетиловка – Днепр, которая станет самым масштабным дорожным строительством в стране.

дороги,голик

Об этом на своей странице в Facebook заявил координатор Национальной программы "Большая стройка" Юрий Голик.

"Визит Президента на участок трассы Решетиловка - Днепр. Как раз на этом участке строится, в том числе, мост через Ворсклу. Это строительство должно стать и станет самым быстрым. Задача построить эту трассу всю уже в этом году", - написал Голик.

Президент Зеленский уверен, что трасса Решетиловка - Днепр будет построена в этом году, - координатор Большой стройки Голик 01

Президент Зеленский уверен, что трасса Решетиловка - Днепр будет построена в этом году, - координатор Большой стройки Голик 02

Трасса строится в рамках Национальной программы "Большая стройка". Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка - первая бетонная автодорога в Украине, которая проходит через Полтавскую и Днепропетровскую области и связывает Восток и Запад Украины.

Всего в ходе реализации программы "Большая стройка", инициированной президентом Владимиром Зеленским, в течение 2020 года в Украине будут построены и отремонтированы 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов, более 200 приемных отделений неотложной медицинской помощи, а также 6 500 км дорог международного, национального и местного значения.

В эфире телеканала "Україна 24" Голик сообщил, что уже с апреля этого года Укравтодор начнет планирование ремонта дорог на 2021 год.

 

 

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