Даже не поддерживающие Порошенко юристы, увидев проект подозрения, сказали, что это один из самых абсурдных документов, - адвокат Новиков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил адвокат Порошенко Илья Новиков.

"Два дня назад в СМИ была утечка информации о проекте подозрения, насколько нам известно, этот проект был согласован руководством ГБР, и снова, как известно, генеральный прокурор Рябошапка отказался его подписывать. Следствием и причиной чего стала отставка генерального прокурора Рябошапки. При всей скандальности этой ситуации даже те авторитетные юристы, не имеющие прямых симпатий к Петру Порошенко, которые комментировали этот проект подозрения, сказали, что это один из самых абсурдных документов, которые они видели", - отметил Новиков.

"Тот факт, что наши оппоненты сейчас идут на отчаянные шаги, на попытку утвердить нежизнеспособный, тот, который противоречит закону и здравому смыслу проект подозрения на экстренное снятие Генерального прокурора, который его не хотел подтверждать, говорит о многом. Он показывает, что в сфере уголовного судопроизводства и суда та сторона, которая вынуждена идти на отчаянные шаги, понимает, что находится в проигрышном положении", - подчеркнул адвокат.

Он также сообщил, что Шевченковский суд принял решение о закрытии дела против Порошенко и возбуждении соответствующего производства за ложное сообщение о преступлении.

"Следующая повестка будет наша - это стало возможным благодаря Шевченковскому суду, который ГБР очень не хотела видеть в этих делах. Шевченковский суд обеспечил нам предметный и конструктивный разговор с ГБР. У нас есть конструктивные и подтвержденые судом вопросы к следователям, и сегодня мы будем общаться об этом", - отметил Новиков.

Как сообщалось, ГБР 21 мая 2019 по заявлению Портнова начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти (ст.109, 111 и 426-1 УК) со стороны руководства Украины в конце 2018 года. В Госбюро уточнили, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

Главный эксперт StateWatch Александр Леменов заявил, что в проекте подозрения Порошенко есть грубые процессуальные ошибки и малосвязанный набор цитат из законов.

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