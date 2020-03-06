Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
06.03.20 13:52

Заседание Рады по назначению нового Генпрокурора состоится не ранее, чем через неделю, - "слуга народа" Ионушас

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, на котором будет рассмотрен вопрос назначения нового Генерального прокурора, может состояться не ранее, чем через неделю, заявляет народный депутат фракции "Слуга народа", заместитель главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

ионушас

"Следующая неделя у нас - работа с комитетами. Внеочередное, если и будет по назначению, то только через неделю", - сказал Ионушас журналистам в кулуарах Верховной Рады в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно календарному плану работы Рады, 10-13 марта депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях, 17-20 марта в режиме пленарного заседания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В качестве "благодарности" за голосование по Рябошапке новым замгенпрокурора может стать нардеп ОПЗЖ Мамка, - источники

Как сообщалось, фракция "Слуга народа" на заседании рассматривала кандидатуру Ионушаса на должность Генерального прокурора.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100