Один украинский воин погиб, еще трое получили травмы в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве вблизи Крымского, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

В штабе сообщили, что еще трое украинских защитников получили минно-взрывные травмы. Всех пострадавших оперативно доставили в военно-медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

"Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин ранен, еще двое получили боевые травмы на Донбассе. Враг применил 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, за сутки - 10 обстрелов, - штаб

Как сообщалось, по данным Минобороны, по состоянию на полдень пятницы незаконные вооруженные формирования один раз обстреляли позиции ВСУ с начала суток. На тот момент сообщалось об отсутствии потерь.