Один украинский воин погиб, еще трое получили травмы в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве вблизи Крымского, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
В штабе сообщили, что еще трое украинских защитников получили минно-взрывные травмы. Всех пострадавших оперативно доставили в военно-медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
"Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, по данным Минобороны, по состоянию на полдень пятницы незаконные вооруженные формирования один раз обстреляли позиции ВСУ с начала суток. На тот момент сообщалось об отсутствии потерь.