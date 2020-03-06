Нардепа от ОПЗЖ Волошина, подозреваемого в контакте с больным коронавирусом, изолировали, - нардеп от "ЕС" Сюмар

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

По ее словам, соответствующее решение приняли только после вмешательства спикера Рады Дмитрия Разумкова и секретаря СНБО Алексея Данилова.

"После плевания и брызганья слюной с визгом о "соросятах-поросятах" депутата Волошина все же изолировали. Так бывает...", - говорится в сообщении.

Сейчас Волошина проверяют, контактировал ли он с французским депутатом Жаном-Люком Рейтцером, который оказался в реанимации с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин в конце февраля посетил Францию, где встретился с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который заразился коронавирусом и сейчас находится в реанимации.

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