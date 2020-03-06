Все подразделения ОС остаются на своих позициях: штаб опроверг информацию о возвращении ВСУ на участок разведения в районе Богдановки-Петровское

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Российская оккупационная власть продолжает вести лживую информационную кампанию с целью дискредитации подразделений Объединенных сил и обвинения украинских защитников в срыве Минских договоренностей.

В информационно-пропагандистских СМИ, в ручном режиме управляются из Кремля, наблюдаются попытки распространить очередную фейковую информацию о якобы возвращении подразделений ООС на участок разведения сил и средств № 3 в районе Богдановка-Петровское, занятии нашими защитниками новых рубежей и обустройстве позиций.

Эта информация абсолютно не соответствует действительности. Все подразделения Объединенных сил остаются на своих позициях в полной готовности к любым действиям противника. Наши защитники на провокации не поддаются и соблюдают режим прекращения огня", - сказано в сообщении.

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В штабе ОС напомнили, что вчера, 5 марта 2020 г. в 19:15 наблюдателями украинской стороны СЦКК был зафиксирован очередной провокационный обстрел участка разведения из стрелкового оружия с позиций вооруженных формирований РФ в районе населенного пункта Викторовка.

"Указанными действиями российские оккупанты еще раз дерзко подтверждают свое нежелание прекратить вооруженный конфликт, а наоборот создают провокации для обострения ситуации на линии соприкосновения", - сообщили в пресс-центре ОС.

Вместе с тем, командование Объединенных сил призывало представителей СМИ Украины ответственно и критически относиться к информации, которую распространяют пропагандистские СМИ страны-агрессора - РФ.





