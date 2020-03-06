"Мы не поняли, какие к нам претензии", - Новосад об отставке Кабмина

Об этом она рассказала 6 марта в интервью "Радіо НВ", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Мне важно, каким образом происходило все то, что происходило на этой неделе. И, по-моему, она (отставка. - Ред.) несколько нецивилизованная. Когда мы начинали работу в правительстве Гончарука, у нас было много разговоров на тему стратегии, планов. Сейчас, я так понимаю, времени на это нет, эти разговоры не ведутся", – прокомментировала бывшая министр отставку Кабмина.

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По словам Новосад, министры даже не поняли в чем была претензия Верховной Рады к их работе.



"Главная претензия в том, что мы не поняли, какие к нам претензии. У меня как у министра образования и науки, очевидно, было много ошибок, мы не все успели. Но я не услышала артикулированный список замечаний к моей работе, работе моей команды", – подчеркнула она.

Новосад заявила, что ей сложно будет согласиться вернуться в Кабмин, потому как она не понимает курс нового правительства.



"Я не понимаю приоритеты... Я не понимаю, как мы будем воплощать то, что уже начали, потому что непонятно, на какой корабль мы будем садиться, куда он плывет", – добавила экс-министр.

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"Относительно господина Кременя. Я считаю, если ему будут предлагать эту должность, стоит воздержаться. К сожалению, Национальная академия педагогических наук не стала тем островком прогрессивных реформаторских настроений в сфере образования. Я считаю, что организация, которая очень часто покрывает плагиат и академическую недобропорядочность, и ее глава не имеют той репутации, чтобы продолжить те изменения, которые мы начали", – отметила бывший министр.



Ранее СМИ со ссылкой на свои источники заявили, что на должность министра образования претендуют народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Гришина и президент Национальной академии педагогических наук Василий Кремень.