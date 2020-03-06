В СБУ заявили, что рассказавший о спецоперации по ликвидации Гиви Олег Сугерей у них не служит и никогда не служил

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление СБУ.

"Учитывая распространение в некоторых СМИ комментария якобы сотрудника СБУ о спецоперации по ликвидации командира батальона сепаратистов "Сомали" Михаила Толстых, также известного как "Гиви", сообщаем, что Олег Сугерей не служит и никогда не служил в Службе безопасности Украины. Просим журналистов не распространять ложную информацию и тщательнее проверять собственные источники", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, освобожденный в рамках обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО 29 декабре 2019 года бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины Олег Сугерей в интервью главному редактору "Цензор.НЕТ" Юрию Бутусову рассказал подробности ликвидации в оккупированном Донецке боевика Михаила Толстых (Гиви).

По словам Сугерея, после убийства боевика Арсения Павлова (Моторолы) Гиви боялся выходить из дома. "Он был любвеобильный, любил женщин, и ему их привозили", - отметил Сугерей. Он рассказал, что девушка-агент приехала в расположение боевиков. Ей удалось заложить взрывчатку, которая сработала утром, когда Гиви зашел в свой кабинет. По словам Сугерея, боевики смогли установить все возможные связи подозреваемой в убийстве Гиви, сама девушка успела выехать с оккупированной территории.