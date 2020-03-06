"Надо же кому-то выплатить хотя бы зарплаты", - Чумак подтвердил, что после отставки Рябошапки стал врио главы ОГП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии "Громадському".
Он заявил, что остается исполнять обязанности до назначения нового главы ведомства.
"Ну, надо же кому-то выплатить хотя бы зарплаты. Нельзя же так все бросить и уходить. Но кто же меня здесь оставит, если бы я даже хотел. Я что чей-то верный пес?" - сказал Чумак.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что первый замгенпрокурора Касько подал в отставку, а врио главы ОГП назначили Чумака.
5 марта на своем внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада проголосовала за проект постановления №3154 о выражении недоверия Генеральному прокурору, что автоматически влечет его отставку.
Позже стало известно, что пока Верховная Рада не изберет нового генерального прокурора, его обязанности будет выполнять заместитель бывшего прокурора Руслана Рябошапки.