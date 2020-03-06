"Надо же кому-то выплатить хотя бы зарплаты", - Чумак подтвердил, что после отставки Рябошапки стал врио главы ОГП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии "Громадському".

Он заявил, что остается исполнять обязанности до назначения нового главы ведомства.

"Ну, надо же кому-то выплатить хотя бы зарплаты. Нельзя же так все бросить и уходить. Но кто же меня здесь оставит, если бы я даже хотел. Я что чей-то верный пес?" - сказал Чумак.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что первый замгенпрокурора Касько подал в отставку, а врио главы ОГП назначили Чумака.

5 марта на своем внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада проголосовала за проект постановления №3154 о выражении недоверия Генеральному прокурору, что автоматически влечет его отставку.

Позже стало известно, что пока Верховная Рада не изберет нового генерального прокурора, его обязанности будет выполнять заместитель бывшего прокурора Руслана Рябошапки.

Читайте также: В Офисе генпрокурора началось тестирование на вакантные должности, - Чумак. ВИДЕО+ФОТОрепортаж