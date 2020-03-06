В ВСУ служит более 29 тыс. женщин-военнослужащих, - Генштаб

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

В прошлом году этот показатель составлял чуть более 27 тыс., в 2018 - почти 25 тыс., в 2008 году их было всего 1,8 тыс..

Статус участника боевых действий за участие в АТО/ООС предоставлен 9 136 военнослужащим-женщинам.

На руководящих должностях лиц офицерского состава проходят военную службу 1 090 женщин.

Две женщины-военнослужащие проходят службу в составе национального персонала миссии ООН, две на должностях в многонациональных органах военного управления и одна в составе Миссии Украины при НАТО.

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Напомним, что в 2018 г. принят Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы в ВСУ и других военных формированиях". Документ внес изменения в Устав внутренней службы Вооруженных Сил и в Закон "О военной службе и воинской обязанности".

Согласно закону, женщины выполняют воинский долг на равных с мужчинами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрета дискриминации по признаку пола). Так, в настоящее время остается запрет на комплектование женщинами-военнослужащими должностей офицерского состава, связанных с использованием взрывчатых веществ, водолазными работами, все должности на подводных лодках и надводных кораблях, в управлениях бригад надводных кораблей (кроме специальностей морально-психологического и медицинского обеспечения), должности противопожарной охраны, работа на которых связана с непосредственным тушением пожаров, и логистического обеспечения, работа на которых связана с ядовитыми веществами, а также должности в воинских частях специального назначения.

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Сейчас в ВСУ есть немало женщин рядового и сержантского состава, которые служат механиками-водителями, командирами и наводчиками танков, БМП, БТР, САУ, ЗРК.