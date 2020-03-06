Нацсовет по ТРВ запретил трансляцию телеканала RTVi

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

"6 марта Национальный совет своим решением признал, что содержание иностранной программы "RTVI", которая имеет юрисдикцию Королевства Испании, не соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины. Поэтому она была удалена из перечня разрешенных для ретрансляции программ, что не позволяет отечественным провайдерам дальше распространять ее в сетях Украины", - говорится в сообщении.

Регулятор провел мониторинг его программного наполнения в период из 24 февраля по 1 марта 2020 года. В это время неоднократно было зафиксировано наличие нарушения части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", согласно которой не допускается использование телерадиоорганизаций для трансляции аудиовизуальных произведений (фильмов, телепередач, кроме информационных и информационно-аналитических телепередач), одним из участников которых является лицо, внесенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

На канале регулярно появляются российские артисты из списка лиц, которые угрожают национальной безопасности (Владимир Меньшов, Николай Цискаридзе, Михаил Пореченков). А 1 марта в одной из телепередач "RTVi" показали карту мира, где Крым был обозначен как территория России.

Напомним, в сентябре 2018 Национальный совет по вопросам телерадиовещания временно ограничил ретрансляцию на территории Украины телеканал RTVI за систематическое нарушение норм украинского законодательства.

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