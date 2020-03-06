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06.03.20 16:12

14 раненых военнослужащих эвакуированы из Харькова для дальнейшего лечения в Виннице и Киеве. ФОТОрепортаж

Сегодня, 6 марта, из Харьковского Военно-медицинского клинического центра Северного региона, осуществлена плановая медицинская эвакуация раненых в Винницу и Киев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

14 раненых военнослужащих эвакуированы из Харькова для дальнейшего лечения в Виннице и Киеве 01

Раненые проходили лечение в Харькове, где военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили военных к следующему этапу лечения.

Так, реанимационно-операционным самолетом Ан-26 "ВИТА" 8 раненых доставлены в Военно-медицинский клинический центр Центрального региона в Виннице.

14 раненых военнослужащих эвакуированы из Харькова для дальнейшего лечения в Виннице и Киеве 02

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14 раненых военнослужащих эвакуированы из Харькова для дальнейшего лечения в Виннице и Киеве 03

Шестеро военных с боевой травмой (акубаротравма) прибыли в Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный Военный Клинический Госпиталь" в Киеве железнодорожным транспортом.

14 раненых военнослужащих эвакуированы из Харькова для дальнейшего лечения в Виннице и Киеве 04

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14 раненых военнослужащих эвакуированы из Харькова для дальнейшего лечения в Виннице и Киеве 05

"Сейчас воины размещены в отделениях центров и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения. Раненые обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации. По словам военных медиков, состояние их здоровья определяется как стабильное", - говорится в сообщении.

14 раненых военнослужащих эвакуированы из Харькова для дальнейшего лечения в Виннице и Киеве 06

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