14 раненых военнослужащих эвакуированы из Харькова для дальнейшего лечения в Виннице и Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Раненые проходили лечение в Харькове, где военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили военных к следующему этапу лечения.
Так, реанимационно-операционным самолетом Ан-26 "ВИТА" 8 раненых доставлены в Военно-медицинский клинический центр Центрального региона в Виннице.
Шестеро военных с боевой травмой (акубаротравма) прибыли в Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный Военный Клинический Госпиталь" в Киеве железнодорожным транспортом.
"Сейчас воины размещены в отделениях центров и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения. Раненые обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации. По словам военных медиков, состояние их здоровья определяется как стабильное", - говорится в сообщении.