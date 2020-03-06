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06.03.20 16:48

Состояние инфицированного коронавирусом жителя Черновцов стабильное, но симптомы все еще есть, - глава ОГА Осачук

Украинец в Черновцах, зараженный коронавирусом, находится в стабильном состоянии, но симптомы COVID-19 у него все еще есть.

Состояние инфицированного коронавирусом жителя Черновцов стабильное, но симптомы все еще есть, - глава ОГА Осачук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом на брифинге заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

"Что касается больного, его состояние стабильное, но симптомы все еще есть", - сказал он.

Глава ОГА также заявил, что тест-систем на коронавирус пока нет ни в одной области, кроме Киева. По его словам, 12 марта они должны поступить в Украину, тогда их получит и Черновицкая область.

Осачук добавил, что из Евросоюза они получили гуманитарную помощь: "Это кровати, мебель, матрасы, постельное белье и медицинское оборудование. Это все на условиях самовывоза".

"Мы рекомендуем закрывать и переносить представления в филармонии, театрах, кинотеатрах. Но все это - с надеждой на сознание черновчан", - подытожил он.

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