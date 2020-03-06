ОПЗЖ отметит 9 мая на параде в Москве, - Кива

Об этом заявил народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"75-я годовщина - это та дата, которая вызывает огромное уважение. Наша фракция обязательно будет праздновать память великой победы и присутствовать в Москве на параде", - сказал депутат.

Кива считает, что празднование Дня победы - это шаг к "объединению общества".

"Празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне может не только объединить общество, но и стать отправной точкой в урегулировании конфликта на Донбассе и нормализации отношений с РФ", - сказал политик.

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Депутат от ОПЗЖ также считает, что историю пытаются переписать и заявил, что будет праздновать День победы, невзирая на позицию экс-министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

"К сожалению, сегодня нам пытаются навязать историю пособников фашизма, втереть и вдолбить нам в головы историю предателей. Украинская нация и украинский народ, украинские воины, которые служили в красной армии, - внесли неоценимый вклад в победу над фашизмом. И для каждого здравомыслящего человека это память и это гордость. Мой дед - Герой Советского Союза, и независимо от Пристайко или позиции еще каких-то отдельных личностей, я и моя семья чтили, чтим и будем чтить праздник Великой победы", - подытожил Кива.

Напомним, 17 февраля сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович предложил отправить украинскую делегацию для участия в параде 9 мая в Москве. Это решение осудили нардепы из "ЕС", СН и "Голоса".

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