За январь-февраль 2020 ГНС провела на 12% меньше внеплановых проверок, чем за аналогичный период в прошлом году

В частности, добросовестные плательщики ли не впервые в истории Украины имеют возможность получать ритмичное возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в строгом соответствии с законом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook, пишет УНН.

Важным инструментом в этом процессе является система мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговой накладной/расчета корректировки.

"По результатам 2019 года этой системой автоматически зарегистрировано более 99% представленных в регистрации налоговых накладных. Несмотря на мизерный процент накладных, которым отказано в регистрации, в прошлом году ГНС предотвратила формированию незаконного налогового кредита на сумму 6,7 млрд грн. Благодаря такому эффективному пресечению минимизационные сделок, добросовестный бизнес едва ли не впервые в истории Украины имеет возможность получать ритмичное возмещения НДС в строгом соответствии с законом", — сказано в сообщении.

В ГНС отметили, что благодаря внедрению Электронного реестра возмещения НДС процесс возврата бюджетных средств плательщикам стал максимально прозрачным.

"Электронный реестр является публичным, открытым и публикуется на сайте Минфина. Любой налогоплательщик имеет возможность отследить весь процесс от подачи заявки до получения средств", — говорится в сообщении.

Процедура возмещения НДС происходит исключительно в пределах определенных законом сроков, составляют около двух с половиной месяцев.

"Проверка заявок на возмещение в пределах этого периода является обязанностью налоговой перед государством", — отдельно подчеркнули в налоговой.

Также наблюдается четкий тренд к сокращению объема НДС, который находится в процессе бюджетного возмещения. По информации ГНС, по состоянию на 1 марта он уменьшился на +2,0 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В налоговой заверили, что в этом году курс на сокращение количества проверок плательщиков для документального подтверждения рисков в их деятельности будет продолжена.

Так, за январь-февраль 2020 года ГНС провела 726 плановых проверок, что на 8% меньше, чем в январе — феврале прошлого года. В то же время, было проведено 1618 внеплановых проверок, что на 12% меньше, чем в соответствующем периоде 2019 года.

"Главная цель реформы аудита, которую проводит налоговая — уменьшение контроля за добросовестными плательщиками и концентрация на наиболее рисковых, перемещение фокуса внимания с количества проверок на их качество. Команда новой налоговой и впредь будет прилагать все усилия, чтобы обеспечить украинскому бизнесу комфортные условия для работы и уплаты налогов в бюджет страны", — говорится в сообщении.

Ранее глава налоговой Сергей Верланов заявил, что в феврале Государственная налоговая служба перевыполнила план по поступлениям по НДС на 45,4%. Как следствие, госбюджет только от этого вида налога получил 10,8 млрд грн поступлений, что на 3,4 млрд грн больше запланированного.

Напомним, в феврале поступления в сводный бюджет Украины, за которые отвечает ГНС, выросли до 62,2 млрд гривен. Это на 10,5 млрд гривен, или 20,1%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.