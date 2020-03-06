Полиция составила протокол за распространение слухов о коронавирусе на жительницу Черновцов

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"59-летняя черновчанка принимала активное участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов в Черновцах. Не обладая достоверными фактами об указанном заболевании, женщина распространила ложные сведения через средства массовой информации. Такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям", — сказано в сообщении.

На женщину составили протокол протокол по признакам статьи 173-1 (Распространение ложных слухов).

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"Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка", — сообщили в полиции.