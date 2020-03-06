В Киеве ликвидирован аналитический центр букмекерской конторы, работавший круглосуточно, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В ходе следствия было установлено, что все игорные заведения работали под видом распространения государственных лотерей, где игроки через специальное программное обеспечение делали ставки в виртуальном казино. Как правило, серверы находились в других местах, некоторые за пределами страны. При этом ставки от игроков принимались и через электронные платежные терминалы и системы.

Прикрываясь деятельностью по выпуску и реализации лотереи, фигуранты создали сайты, через которые фактически проводили незаконную букмекерскую деятельность. С помощью этих веб-ресурсов игроки имели доступ к таким азартных игр, как игровые автоматы, покер, виртуальная рулетки, а также возможность делать ставки на спортивные события.

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Для координации и контроля за деятельностью всех игровых объектов, в том числе и в сети интернет, был создан аналитический центр. Для постоянного функционирования всей сети объектов игорного бизнеса в аналитическом центре, в круглосуточном режиме, работали несколько десятков сотрудников.





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По результатам проведенных обысков по месту жительства фигурантов и в офисных помещениях аналитического центра букмекерской конторы изъято 333 системных блока, 1 195 мониторов, 239 жестких дисков, мобильные телефоны, флэш накопители, банковские карточки, через которые осуществлялась легализация полученных средств, "черновые" записи , а также финансово-хозяйственная документация.