Замминистра культуры, молодежи и спорта Подоляк подала в отставку. ДОКУМЕНТ

Фото документа Подоляк опубликовала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я приняла приглашение Владимира Бородянского работать в Министерстве, потому что видела эту цель в формировании глубинного общественного взаимодействия, основанного на ценностях свободы, нравственности, общего блага, достоинства и предельной честности", — написала Подоляк.

Теперь же, по ее слова, она не видит смысла "еще полгода или год реорганизовывать недореорганизованое Министерство", отметила экс-чиновница. По мнению Подоляк, реорганизация министерства является стратегической ошибкой.

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"Две крупнейшие тревоги, которые остаются со мной и мобилизуют — это реинтеграция и язык. Но, если будем жить и делать свое, будем иметь такое государство, какое построим и какого заслуживаем, а все остальное и все остальные — лишь рисунки палочкой на берегу океана — волна смоет", — добавила Подоляк.





