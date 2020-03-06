Машина с 500 тыс. пачек контрафактных сигарет на 15 млн грн задержана на Волыни, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, участники группировки организовали механизм нелегального производства подакцизной продукции. Готовый товар фигуранты планировали незаконно транспортировать за границу для сбыта на территории европейских стран.

Правоохранители остановили в Волынской области транспортное средство участников группы. Во время его проверки сотрудники СБУ обнаружили 500 тыс. пачек контрафактных сигарет на общую сумму 15 млн гривен. Обнаруженный товар фигуранты пытались незаконно переправить через госграницу.

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"Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

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