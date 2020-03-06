Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
06.03.20 19:06

Машина с 500 тыс. пачек контрафактных сигарет на 15 млн грн задержана на Волыни, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины блокировала схему контрабанды оптовых партий контрафактных табачных изделий в страны Евросоюза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Машина с 500 тыс. пачек контрафактных сигарет на 15 млн грн задержана на Волыни, - СБУ 01

По предварительным данным следствия, участники группировки организовали механизм нелегального производства подакцизной продукции. Готовый товар фигуранты планировали незаконно транспортировать за границу для сбыта на территории европейских стран.

Машина с 500 тыс. пачек контрафактных сигарет на 15 млн грн задержана на Волыни, - СБУ 02

Правоохранители остановили в Волынской области транспортное средство участников группы. Во время его проверки сотрудники СБУ обнаружили 500 тыс. пачек контрафактных сигарет на общую сумму 15 млн гривен. Обнаруженный товар фигуранты пытались незаконно переправить через госграницу.

Смотрите: Контрафактные сигареты на сумму около 1 млн грн изъяты на Волыни, - СБУ. ФОТОрепортаж

Машина с 500 тыс. пачек контрафактных сигарет на 15 млн грн задержана на Волыни, - СБУ 03
Машина с 500 тыс. пачек контрафактных сигарет на 15 млн грн задержана на Волыни, - СБУ 04

"Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На Волыни пограничники задержали рекордную в этом году партию контрабандных сигарет - 67 тысяч пачек стоимостью более полумиллиона гривен. ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100