Боевики НВФ "ДНР" лишили украинский язык "статуса государственного" на оккупированном Донбассе

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новости Донбасса".

Теперь "государственным" языком на территории, которую контролирует группировка "ДНР", будет считаться только русский язык.

"Применение украинского языка как государственного не нашло своей практической реализации за период с 14 мая 2014 года по настоящее время. Кроме того, использование русского языка в ДНР задекларировано рядом нормативных правовых актов", — заявил представитель главаря НВФ "ДНР" в "народном совете" Алексей Сухинин.

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По его словам, исключение украинского языка из числа "государственных" не нарушает прав местных жителей, в частности на использование украинского языка как языка частного общения, при получении дошкольного, начального общего и основного общего образования.

"В то же время установление русского языка как государственного будет способствовать приумножению и обогащению духовной культуры государства, укреплению межгосударственных связей", — сказал Сухинин.

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Языковая поправка в так называемую "конституцию ДНР" вступит в силу после того, как ее подпишет глава донецких террористов Денис Пушилин.

Также "депутаты" внесли изменения в так называемый закон "Об образовании", установив русский язык базовым для преподавания в учебных заведениях. Теперь возможность получения обучающимися дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке (например, украинском) будет происходить по желанию родителей.

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