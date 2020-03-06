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06.03.20 20:06

Сообщено о подозрении по "делам Майдана" экс-главе Днепровского райсуда Киева, - ГБР

Следователи ГБР Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 гг, совместно с прокурорами профильного Департамента Офиса генпрокурора 6 марта сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения бывшему главе Днепровского районного суда города Киева.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Экс-глава суда подозревается в:

Следствием установлено, что бывший председатель Днепровского райсуда, а ныне адвокат, 19 февраля 2014г организовал незаконное вмешательство в автоматизированную систему документооборота суда "Д-3" и вынесение неправосудных постановлений о применении в отношении 11 заведомо незаконно задержанных граждан меры пресечения в виде содержания под стражей для препятствования организации и проведению мирных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в Киеве.

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"В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет", - отметили в ГБР.

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