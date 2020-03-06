У Путина есть год, чтобы закончить войну, - Зеленский

Об этом Зеленский заявил в интервью изданию The Guardian, информирует Цензор.НЕТ. Его беседа с корреспондентом состоялась в Киеве в конце февраля.

"Время идет", — сказал Зеленский

"Правительство может потратить год на формулировку соглашения. После этого его нужно реализовывать. Дольше нельзя", — добавил президент.

Этот год, по словам Зеленского, следует отсчитывать от момента встречи с Путиным на переговорах в Париже в декабре прошлого года.

"Я не потрачу все 5 лет, которые мне дал народ Украины, на работу над Минскими соглашениями. Я не буду этого делать", — сказал он. При этом президент добавил, что у него есть "два или три плана" на случай выхода из процесса переговоров с Россией, но отказался раскрыть их детали.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский предложил совместно патрулировать границу силами Украины, ОБСЕ и ОРДЛО

По словам Зеленского, встреча с Путиным в Париже в декабре 2019 года была эмоциональной. "Думаю, он меня слушал. У меня было такое чувство. Надеюсь, это чувство меня не обманывает", — сказал украинский лидер.

Президент Украины также подчеркнул, что люди для него важнее территорий. "Для чего все это делается? Для людей. Какой смысл возвращать нашу территорию, если погибнет миллион человек?" — сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: "План Б" по Донбассу, о котором говорил Зеленский, не означает 6-метровую бетонную стену, - Пристайко