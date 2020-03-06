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06.03.20 20:46

Подозреваемая по делу Шеремета Кузьменко второй раз отказалась от прохождения полиграфа, - Нацполиция

Подозреваемая по делу убийства журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко второй раз отказалась от прохождения полиграфа, мотивируя это недоверие к экспертам, которые должны были проводить опрос.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Для установления всех обстоятельств убийства журналиста Шеремета следователи Главного следственного управления Нацполиции запланировали проведение судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа.

"Сначала подозреваемая Юлия Кузьменко дала предварительное согласие на прохождение экспертного исследования, однако 26 февраля отказалась от интервьюирования с полиграфом из-за желания присутствия при этом определенного ею адвоката, который 25 и 26 февраля был занят другими делами.

4 марта Юлия Кузьменко и ее адвокат прибыли к экспертам, однако подозреваемая повторно отказалась от полиграфа из-за недоверия аттестованным государственным экспертам, которые должны были проводить опрос. При этом она указала, что не отказывается от проведения экспертизы "в другой любом учреждении с привлечением независимых международных экспертов", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемые в убийстве Шеремета отказались от прохождения ряда экспертиз, - МВД

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Читайте: Многие сомневаются в невиновности Антоненко, Кузьменко и Дугарь из-за непонимания сути обвинений, - Маслов изложил детали дела Шеремета

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