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06.03.20 20:51

В список на обмен удерживаемыми лицами Украина внесла 86 крымских татар, - Денисова

В подготовленный на обмен удерживаемыми лицами список из 200 человек Украина внесла 86 заключенных крымских татар.

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Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Укринформ.

"В нем 86 крымских татар, в том числе и те, кто находится на различных стадиях уголовного преследования: или только осужденные и те, которые отбывают наказание, или же граждане, отбывшие наказание и находятся в ограничительных условиях", - сказала она.

Денисова отметила, что в список внесены также украинцы, которые находятся на оккупированных территориях Донбасса.

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"Почему мы говорим, что всех вместе до 200 человек? Потому что мы, Офис уполномоченного и другие органы государственной власти Украины, иногда не можем установить точное местонахождение того или иного гражданина. Случается такая ситуация, что кто-то пропал без вести, и этих людей украинская сторона подает в списках, чтобы найти их и обменять, а та сторона или подтверждает, или нет наличие таких людей", - сказала омбудсмен.

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