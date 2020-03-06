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06.03.20 21:25

На следующей неделе проведем реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции, - Шмыгаль

Некоторые государственные органы являются символом коррупции. Их либо ликвидируют, либо подвергнут кардинальному реформированию.

На следующей неделе проведем реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции, - Шмыгаль

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, информирует Цензор.НЕТ.

"В ближайшее время - президент говорил, в течение двух недель - пожалуй, это на следующей неделе - мы сделаем реформу Государственной архитектурной инспекции", - пообещал он.

"Есть еще ряд органов, которые являются символом сегодня коррупции, которые сегодня подлежат или ликвидации, или кардинальному такому реформированию. Этим мы занимаемся, и люди увидят это в ближайшее время", - добавил Шмигаль.

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