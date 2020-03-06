Зеленский разочарован отсутствием приглашения от Трампа посетить США с официальным визитом

Об этом он заявил в интервью The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мне говорили, что он (президент Трамп - ред.) готовится. Мне трудно это слышать. Я человек, который работает с конкретными сроками. Наши дипломаты обсуждают это с американскими дипломатами. Я хотел бы, чтобы у нас была плодотворная встреча", - сказал Зеленский.

Президент Украины объяснил, что несмотря на избирательную кампанию в США, он по-прежнему готов посетить Белый дом, чтобы встретиться с Трампом. Но в течение почти 10 месяцев после его первого телефонного разговора с президентом США, конкретного приглашения из Вашингтона все еще не поступило.

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Также Зеленский признал, что ему неприятно слышать сообщения о том, что Майк Помпео сомневался в том, беспокоятся ли американцы об Украине, но настаивает, что Государственный секретарь США предоставил личные заверения о поддержке Украины во время визита в Киев в начале этого года.

"США поддерживают нас", - сказал Зеленский. "Я хочу, чтобы они еще сильнее поддерживали нас", - добавил президент Украины.

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