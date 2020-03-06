На Полтавщине пьяный водитель на джипе протаранил маршрутку: 2 человека погибли, 11 госпитализированы, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Автоавария произошла 6 марта около 17:00, близ села Вишняки, Хорольского района, на автодороге Киев - Харьков. В результате столкновения автомобиля Jeep Cherokee с пассажирским микроавтобусом Volkswagen LT35 сообщением "Полтава - Пирятин", два человека погибли и 11 доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

После столкновения с микроавтобусом водитель на джипе с места ДТП скрылся. Согласно полученной ориентировке полицейские в течение 10 минут задержали его. По предварительным данным, у водителя внедорожника признаки алкогольного опьянения. Он 1983 года рождения, житель Киевской области.

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Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Водитель "Джипа" задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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