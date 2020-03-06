Украине нужна судебная реформа, ее должно начать общество, - Шмыгаль

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Судебная реформа актуальна. Это будет одна из самых сложных реформ, но без нее мы успешными не станем Эту реформу не могут сделать несколько, даже наделенных полномочиями. Эту реформу может сделать общество", — отметил премьер.

Он объяснил, что нужно перестать платить взятки в судах и создать давление, через которое суды будут бояться брать взятки.

По словам Шмыгаля, судебная реформа — это главное ожидание общества и ключевой вопрос для инвесторов.

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