Кадровые решения в отношении руководства таможни будут приняты после аудита, - Шмыгаль

ЗОб этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Для того, чтобы принимать (кадровые решения. - Ред.), надо иметь веские основания. Мы только что говорили о справедливости, то надо определить, какая причина (недовыполнение государственного бюджета. - Ред.) и принимать обоснованные справедливые кадровые решения", - сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство сейчас разбирается с ситуацией.

"Мы сейчас пытаемся проанализировать подробно причины невыполнения бюджета за первые два месяца года. Во-вторых, мы ищем источники на направления, по которым мы все же в первом квартале выполним бюджет - это первоочередная задача. Практически ежедневно мы работаем с финансовым блоком, в том числе на выходных", - сказал премьер.

Читайте на Цензор.НЕТ: За два месяца 2020 года невыполнение бюджета составило почти 16 млрд грн, 13 из них - провал поступлений от таможни, - Зеленский

Шмыгаль добавил, что даже в субботу, 7 марта, намерен провести совещание с представителями финансового блока правительства, соответствующие органы, в том числе с участием руководства Государственной таможенной службы.

"Когда мы будем готовы, когда мы говорим о прозрачности, то мы предоставим все цифры и будем абсолютно откровенными с людьми о том, в какой ситуации мы сейчас находимся. Мы определим причины, почему это произошло, если это курс - это курс, если же это злоупотребление, то злоупотребления. Мы эти вещи все покажем, проведя аудит ", - сказал глава правительства.

Также на Цензор.НЕТ: Если не будет "химии" с новым Кабмином, готов уйти, - Нефьодов