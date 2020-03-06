Террористы подорвали трансформаторную подстанцию во время учений, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Вследствие нарушения элементарных мер безопасности и правил поведения с боеприпасами, произошел подрыв неизвестного взрывного устройства. Непрофессионализм вражеских саперов привел к возгоранию трансформаторной подстанции, которая подавала электропитания в населенный пункт Желтое.

Российские оккупанты чтобы скрыть собственную некомпетентность в очередной раз обвинили украинских военнослужащих в обстрелах. Подчеркиваем, что подразделения Объединенных сил никогда не открывают огонь, если в зоне поражения потенциально может оказаться мирное население, находятся социальные объекты.

Командование Объединенных сил подчеркивает, что сохранение жизни и здоровья мирных жителей на оккупированных территориях и недопущения разрушения социально важной инфраструктуры является одним из приоритетов проведения операции Объединенных сил".

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