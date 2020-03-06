Делегация правительства хочет посетить Вашингтон, чтобы объясниться в МВФ, - Уманский

Об этом Уманский сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня я провел встречу, это первая моя была официальная встреча, именно с представителями Международного валютного фонда. В том числе я попросил у них связаться с их коллегами, руководством в Вашингтоне, чтобы они нам дали возможность, уже новому составу правительства посетить Вашингтон, посетить руководство Международного валютного фонда. И объяснить — это о доверии, о политике — что мы собираемся делать, каким образом мы собираемся решать вопросы", — рассказал Уманский.

По словам министра, на повестке дня в переговорах с МВФ — множество вопросов: от возможного возвращения "Приватбанка" предыдущим владельцам до наполнения госбюджета и обеспечения социальных выплат.

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"И доверие будет возвращено, не только от международных наших партнеров, но и от инвесторов и от людей, когда они поймут, что мы собираемся делать, и когда это будет понятно им, и это будет вызывать доверие", — сказал Уманский.

"Поэтому это наша задача — в ближайшее время коммуницировать эти вопросы и доказать, что этот план есть, и Украина обеспечит выполнение своих обязательств как внутри страны и перед людьми, и перед инвесторами, и перед нашими кредиторами", — добавил он.

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