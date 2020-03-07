Волонтера Олега Котенко нашли убитым в Житомире

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"6 марта в Житомирский отдела полиции поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с огнестрельным ранением в подъезде одного из домов областного центра", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что погибшим является частный предприниматель 1973 года рождения. Рядом с телом находилась зарегистрированное оружие, владельцем которого он был.

По информации полиции, зафиксированные в ходе первоочередных мероприятий обстоятельства свидетельствуют о самоубийстве.

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Жительница Житомира Галина Ковальчук написала в Facebook, что мертвым нашли Олега Котенко.

"Олег Котенко. Человек. Разведчик. Волонтер. Строитель. Друг, которого сегодня не стало. Ты бесконечно храбрый, сильный и честный. Ничего себе, все людям. Ты безгранично любил свою семью, своих девочек и работу, от которой горели глаза. Ты вдохновлял и всегда имел миллионы планов и замыслов. Нету слов. Все. В случайности не верю, не верю", - отметила Ковальчук.

О погибшем известно, что у него остались жена и две дочери.

Полиция начала уголовное производство по факту гибели и выясняет все обстоятельства происшествия.