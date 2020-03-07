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07.03.20 00:39

16 марта будет суд по делу реприватизации "одного большого банка". Поэтому нас нужно было выбросить, - Чумак об отставке Рябошпки. ВИДЕО

И.о. генерального прокурора Виктор Чумак обнародовал свою версию отставки генерального прокурора Руслана Рябошапки.

16 марта будет суд по делу реприватизации "одного большого банка". Поэтому нас нужно было выбросить, - Чумак об отставке Рябошпки. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Чумак заявил: "Говорили о национализации одного большого банка. Да? А вы помните, кому принадлежит этот банк? А вы помните, какая большая группа депутатов у этого человека, кому принадлежал банк?". 

Его перебил ведущий Савик Шустер, который заявил: "Называйте фамилии или я это должен делать".

Чумак ответил: "Я не могу. Я по этическому поведению прокурора не могу называть фамилии. Вы же все равно знаете". 

"Человек очень похожий на Коломойского", - подсказал пристутсвующий в студии Георгий Тука. 

И.о. генпрокурора продолжил: "Из-за этического поведения я не могу. Потому что когда я говорю это как должностное лицо, я действую неправильно с точки зрения прокурорской этики. А вы знаете этого человека".

"И вот ситуация такая, что 16 числа этого месяца - вы хорошо это знаете, господин министр, правда? (Чумак обратился к министру финансов Игорю Урбанскому) - у нас состоится опять-таки судебное заседание. Почти финальное. И если оно там пройдет все, то вернуть его (банк) собственнику бывшему будет невозможно. Поэтому нас нужно было выбросить", - резюмировал Чумак. 

 

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