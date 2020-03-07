Чумак об отставке Рябошапки: 16 марта будет суд по делу реприватизации "одного большого банка". Поэтому нас нужно было выбросить. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Чумак заявил: "Говорили о национализации одного большого банка. Да? А вы помните, кому принадлежит этот банк? А вы помните, какая большая группа депутатов у этого человека, кому принадлежал банк?".

Его перебил ведущий Савик Шустер, который заявил: "Называйте фамилии или я это должен делать".

Чумак ответил: "Я не могу. Я по этическому поведению прокурора не могу называть фамилии. Вы же все равно знаете".

"Человек очень похожий на Коломойского", - подсказал пристутсвующий в студии Георгий Тука.

И.о. генпрокурора продолжил: "Из-за этического поведения я не могу. Потому что когда я говорю это как должностное лицо, я действую неправильно с точки зрения прокурорской этики. А вы знаете этого человека".

"И вот ситуация такая, что 16 числа этого месяца - вы хорошо это знаете, господин министр, правда? (Чумак обратился к министру финансов Игорю Урбанскому) - у нас состоится опять-таки судебное заседание. Почти финальное. И если оно там пройдет все, то вернуть его (банк) собственнику бывшему будет невозможно. Поэтому нас нужно было выбросить", - резюмировал Чумак.